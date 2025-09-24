Ричмонд
Трамп назвал действия России на Украине бесцельными

Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в соцсети.

Трамп охарактеризовал конфликт на Украине.

Американский президент Дональд Трамп считает, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. Об этом он сообщил в соцсети.

«Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю», — написал президент США в соцсети Truth Social. Трамп сделал это заявление после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Ранее Трамп неоднократно высказывал недовольство затяжным характером российско-украинского конфликта, подчеркивая свою уверенность в возможности его урегулирования. Он заявлял о необходимости приложить усилия для прекращения боевых действий.

