В ООН заявили о готовности РФ к диалогу с Киевом при условии «серьезного разговора»

Ранее российские представители отмечали, что Украина не предоставила ответа на предложения Москвы по продолжению переговоров в Стамбуле, несмотря на то что там уже проходили три раунда диалога и были достигнуты договоренности по гуманитарным вопросам. Российская сторона предлагала повысить уровень делегаций и создать рабочие группы по ключевым направлениям, однако дальнейшие шаги зависят от позиции Киева.