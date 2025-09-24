Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ООН заявили о готовности РФ к диалогу с Киевом при условии «серьезного разговора»

Россия готова к переговорам с Украиной, несмотря на сомнения в легитимности ее действующего руководства. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН.

Россия считает Стамбул оптимальной площадкой для возможных дискуссий.

Россия готова к переговорам с Украиной, несмотря на сомнения в легитимности ее действующего руководства. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Не отказываемся мы от переговоров с Украиной, несмотря на крайне сомнительную, мягко говоря, легитимность ее нынешних властей. Оптимальный формат для этого уже найден — это переговорная площадка в Стамбуле», — заявил Полянский на заседании СБ ООН. Его цитирует РИА Новости.

Однако от отметил, что о переговорах можно будет начать говорить только после того, как будут достигнуты «значимые экспертные наработки». А это, по мнению Полянского, произойдет еще не скоро.

Ранее российские представители отмечали, что Украина не предоставила ответа на предложения Москвы по продолжению переговоров в Стамбуле, несмотря на то что там уже проходили три раунда диалога и были достигнуты договоренности по гуманитарным вопросам. Российская сторона предлагала повысить уровень делегаций и создать рабочие группы по ключевым направлениям, однако дальнейшие шаги зависят от позиции Киева.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше