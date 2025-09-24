Ричмонд
Зеленский заявил о возможности президентских выборов на Украине в случае прекращения огня

Украина готова вернуться к вопросу проведения президентских выборов при условии достижения прекращения огня. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News.

Зеленский посчитал выборы уместными в условиях безопасности страны.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский сообщил условие проведения выборов на Украине.

«Нам нужна безопасность для выборов. Даже если это трудно в соответствии с нашей конституцией, если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно», — отметил Зеленский.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы не проводились из-за военного положения. Ранее Зеленский заявлял, что голосование возможно только после заключения перемирия. При этом аналитики отмечают рост недовольства среди населения и ослабление позиций президента на фоне затяжного конфликта.