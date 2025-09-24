Спилил дерево и убил: в Приморье мужчина осужден за причинение смерти по неосторожности

В Приморье мужчина осужден за причинение смерти по неосторожности. Подсудимый и его знакомый хотели напилить дров. В результате на последнего упало дерево, сообщили ИА PrimaMedia в объединенной пресс-службе судебной системы края.
Подсудимый и его знакомый отправились в лес за дровами. Выбрав дерево, подсудимый начал его пилить. Перед этим он убедился, что его знакомый стоит на безопасном расстоянии. Но когда дерево начало падать, потерпевший пошел в сторону подсудимого. Мужчина кричал и махал ему руками, но шум от бензопилы подавлял другие звуки.
Дерево упало и задело ветками голову и тело потерпевшего, от чего он умер. Подсудимый осужден по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Михайловский районный суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил мужчину к исправительным работам сроком на 10 месяцев с удержанием 5% из его заработной платы в доход государства ежемесячно. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, следственный комитет России по Приморью устанавливает обстоятельства смерти подростка на автобусной остановке в Спасске-Дальнем. Возбуждено уголовное дело.
Кроме того, следственный комитет России по Приморью возбудил уголовное дело по факту смерти мужчины на складе в Уссурийске. Трагедия произошла 4 августа. Как установило следствие, 29-летний сотрудник выполнял работы на вилочном погрузчике. Во время движения техника по неустановленной пока причине опрокинулась. Потерпевший получил серьёзные травмы и скончался до прибытия скорой помощи.