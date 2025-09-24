Спилил дерево и убил: в Приморье мужчина осужден за причинение смерти по неосторожности

Подсудимый и его знакомый отправились в лес за дровами. Выбрав дерево, подсудимый начал его пилить. Перед этим он убедился, что его знакомый стоит на безопасном расстоянии. Но когда дерево начало падать, потерпевший пошел в сторону подсудимого. Мужчина кричал и махал ему руками, но шум от бензопилы подавлял другие звуки.