ВСУ атаковали Ростовскую область: что известно к этому часу

Украинские БПЛА атаковали российский регион.

Ночью 24 сентября Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбивали БПЛА противника. В результате принятых мер удалось избежать большой беды, но пострадали люди. Подробности — в материале URA.RU.

Средства ПВО сбили беспилотники ВСУ над Таганрогом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем telegram-канале, что средства противовоздушной обороны отражали атаку БПЛА над Таганрогом. Город стал одним из семи муниципалитетов, где враг наносил жестокие удары.

Силы ПВО отражают атаку БПЛА в семи муниципалитетах Ростовской области.

БПЛА противника были уничтоженыФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

Согласно официальной информации, атака беспилотников была масштабной. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы и средства ПВО были задействованы для отражения ударов в Таганроге, а также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.

В станице Базковской Шолоховского района в результате удара вражеского БПЛА загорелся частный дом, на место пожара были оперативно направлены дежурно-спасательные службы. Последствия инцидента устраняются, ущерб оценивается.

При атаке БПЛА в Ростовской области ранены два человека.

На место прибыла скорая помощьФото: Размик Закарян © URA.RU.

Позже глава региона уточнил информацию о последствиях налета. По словам Юрия Слюсаря, в результате воздействия БПЛА ВСУ пострадали два человека.

Они были доставлены в больницу для оказания первой медицинской помощи. Экстренные службы сработали оперативно, уточнили представители областных властей.

