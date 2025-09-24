Тайфун на востоке Тайваня унес жизни 14 человек. Видео

В настоящее время 738 человек нашли временное убежище от стихии в 49 пунктах, развернутых властями в разных районах мегаполиса. Кроме того, поступило свыше 100 сообщений о поваленных деревьях, сломанных ветках и поврежденных рекламных конструкциях. Среди пострадавших — семья из трех человек, которые были смыты волной в море во время наблюдения за штормом. Семья, состоящая из 40-летнего мужчины, его супруги, а также девятилетней дочери и пятилетнего сына, отправилась на волнорез после объявления штормового предупреждения.