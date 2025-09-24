Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тайфун на востоке Тайваня унес жизни 14 человек. Видео

По меньшей мере 14 человек погибли, более 120 числятся пропавшими без вести в результате тайфуна «Рагаса», обрушившегося на восточное побережье Тайваня. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Тайфун «Рагаса» стал самым мощным в 2025 году.

По меньшей мере 14 человек погибли, более 120 числятся пропавшими без вести в результате тайфуна «Рагаса», обрушившегося на восточное побережье Тайваня. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Во вторник центр тайфуна прошел через юг Тайваня, в результате чего погибли 14 человек и десятки пропали без вести», — сказано в сообщении NYT.Отмчеаетсчя что тайфун стал самым мощным тропическим штормом в мире в 2025 году.

Также сообщается, что городские власти приняли решение об отмене всех авиарейсов и предупредили население о вероятном резком подъеме уровня моря. В Макао временно приостановлена работа казино и ограничено движение общественного транспорта. Пик стихии ожидается к вечеру среды, после чего прогнозируется постепенное ослабление тайфуна.

В настоящее время 738 человек нашли временное убежище от стихии в 49 пунктах, развернутых властями в разных районах мегаполиса. Кроме того, поступило свыше 100 сообщений о поваленных деревьях, сломанных ветках и поврежденных рекламных конструкциях. Среди пострадавших — семья из трех человек, которые были смыты волной в море во время наблюдения за штормом. Семья, состоящая из 40-летнего мужчины, его супруги, а также девятилетней дочери и пятилетнего сына, отправилась на волнорез после объявления штормового предупреждения.