Лавров прибыл в Нью-Йорк, совершив перелет почти в 12 часов

Лавров долетел до Нью-Йорка за 11 часов 40 минут.
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк во главе российской делегации для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Самолет с министром преодолел путь из Москвы в США по северному маршруту за 11 часов 40 минут. Об этом сообщает ТАСС.
«Правительственный борт преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 11 часов 40 минут», — сказано в сообщении. Отмечается, что центральным событием визита станет выступление Лаврова на общеполитической дискуссии.
В Нью-Йорке 23 сентября стартует 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, основной темой которой станет «Лучше вместе: 80 лет и далее ради мира, развития и прав человека». Среди ключевых вопросов, вынесенных на обсуждение, — противостояние между Россией и Украиной, ситуация на Ближнем Востоке, проблемы изменения климата, а также вопросы защиты прав человека. Украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский, который выступит с обращением, в то время как Россию представит министр иностранных дел Сергей Лавров.