Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке в среду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проведут встречу в Нью-Йорке 24 сентября в 19:00 по московскому времени. Об этом говорится в официальном графике главы американского внешнеполитического ведомства.

Лавров встретится с Рубио в Нью-Йорке 24 сентября в 19:00 по мск.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проведут встречу в Нью-Йорке 24 сентября в 19:00 по московскому времени. Об этом говорится в официальном графике главы американского внешнеполитического ведомства.

«Секретарь Рубио встречается с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке в 12.00 (19.00 мск — ред.)», — приводят расписание графика РИА Новости. Сообщение опубликовано на сайте агентства.

Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Самолет с министром преодолел путь из Москвы в США по северному маршруту почти за 12 часов. Встреча с Рубио станет первой за последние четыре года встречей между главами внешнеполитических ведомств России и США.

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартует 23 сентября в Нью-Йорке. Главной темой мероприятия заявлена «Лучше вместе: 80 лет и далее ради мира, развития и прав человека». В числе основных вопросов, которые планируется рассмотреть, — конфликт между Россией и Украиной, обострение на Ближнем Востоке, вопросы, связанные с изменением климата, а также обеспечение прав человека. Делегацию от Украины возглавит президент Владимир Зеленский, который выступит с речью, в то время как российскую сторону представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше