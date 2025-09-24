Лавров и Рубио встретятся в Нью-Йорке в среду

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартует 23 сентября в Нью-Йорке. Главной темой мероприятия заявлена «Лучше вместе: 80 лет и далее ради мира, развития и прав человека». В числе основных вопросов, которые планируется рассмотреть, — конфликт между Россией и Украиной, обострение на Ближнем Востоке, вопросы, связанные с изменением климата, а также обеспечение прав человека. Делегацию от Украины возглавит президент Владимир Зеленский, который выступит с речью, в то время как российскую сторону представит министр иностранных дел Сергей Лавров.