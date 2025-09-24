Shot: Несколько взрывов прогремели в Волгограде

Несколько взрывов прозвучали на окраине Волгограда. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны ликвидировали украинские беспилотники. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти взрывов около 1:30 на северных окраинах Волгограда. Российские силы ПВО отражали атаку дронов ВСУ. Предварительно, они летели на низкой высоте вдоль реки Волги, — сказано в публикации.
Официальных сообщений пока не поступало.
23 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских БПЛА за вечер над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря.
В этот же день при атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.
Также серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.