Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Несколько взрывов прогремели в Волгограде

Несколько взрывов прозвучали на окраине Волгограда. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны ликвидировали украинские беспилотники. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

Несколько взрывов прозвучали на окраине Волгограда. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны ликвидировали украинские беспилотники. Об этом в среду, 24 сентября, сообщил Telegram-канал Shot.

— Местные жители рассказали, что было слышно не менее пяти взрывов около 1:30 на северных окраинах Волгограда. Российские силы ПВО отражали атаку дронов ВСУ. Предварительно, они летели на низкой высоте вдоль реки Волги, — сказано в публикации.

Официальных сообщений пока не поступало.

23 сентября средства противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских БПЛА за вечер над четырьмя регионами РФ и акваторией Черного моря.

В этот же день при атаке ВСУ на Белгород пострадали пять человек, сообщил глава области Вячеслав Гладков. Удар ВСУ пришелся по территории коммерческого объекта. Трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, еще у одного пострадавшего — артериальное кровотечение и осколочные раны ног. Людей доставили в больницу, им оказывают необходимую медпомощь.

Также серия взрывов произошла над Таганрогом Ростовской области. Предварительно, силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников ВСУ, сообщил Telegram-канал Shot.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше