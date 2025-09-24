В Тольятти в многоквартирном доме произошёл взрыв газа, эвакуированы 80 человек

Ранее в Подмосковье двое маленьких детей сгорели заживо в запертой квартире. Двое детей двух и четырёх лет остались одни дома без присмотра взрослых. Их отец был на работе, а мать отправилась к соседям. Предварительно, семья состояла на учёте. Мать задержана, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.