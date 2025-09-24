Пожар в Новосибирском зоопарке полностью ликвидирован, пять животных погибли

В Новосибирской области из-за пожара погибли пять животных.
Двадцать четыре животных были спасены из горящего зоопарка в Новосибирске, пятеро погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области.
«По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка спасены. 5 животных погибли», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. В ведомстве добавили, что пожар был полностью ликвидирован.
Пожар в новосибирском зоопарке произошел 23 сентября — загорелись два здания на территории учреждения. По предварительным данным сообщалось о гибели ламы и альпаки, их число не превышало пяти. Пожарные и сотрудники оперативно эвакуировали часть животных, чтобы минимизировать потери. Этот зоопарк считается одним из самых больших в России. В нем используется система рвов, а не загонов, что обеспечивает животным условия, приближенные к естественной среде.