Пожар в Новосибирском зоопарке полностью ликвидирован, пять животных погибли

Пожар в новосибирском зоопарке произошел 23 сентября — загорелись два здания на территории учреждения. По предварительным данным сообщалось о гибели ламы и альпаки, их число не превышало пяти. Пожарные и сотрудники оперативно эвакуировали часть животных, чтобы минимизировать потери. Этот зоопарк считается одним из самых больших в России. В нем используется система рвов, а не загонов, что обеспечивает животным условия, приближенные к естественной среде.