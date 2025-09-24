МЧС: Пожар в Новосибирском зоопарке ликвидировали, он откроется уже в среду

Ранее сообщалось, что на территории Новосибирского зоопарка произошёл пожар. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС, уточнив, что огнём были охвачены два здания. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В ликвидации пожара были задействованы более 30 специалистов и 10 единиц техники. До прибытия основных сил пожарным удалось эвакуировать из горящих вольеров быка и верблюда. Площадь возгорания составила 180 квадратных метров.