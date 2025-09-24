В Перми продолжается поиск исчезнувшего по пути с работы 23-летнего мужчины

Поиск 23-летнего мужчины, исчезнувшего по пути с работы домой в Перми 22 сентября, продолжается, сообщает региональная организация «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой».
Последний раз Никиту Проказника видели в 15:00, когда он уходил с работы на улице Куйбышева в Свердловском районе города. С тех местонахождение молодого человека неизвестно.
23 сентября ориентировки с данными о пропаже пермяка распространил «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», волонтёры которого присоединились к поиску и призвали жителей Перми помочь найти Никиту. Они обращают внимание на то, что он нуждается в медицинской помощи.
Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения молодой человек был одет в тёмно-серую спецодежду (верх куртки светло-серый), светло-серую кофту на замке с капюшоном, чёрные полуботинки, чёрную бейсболку. С собой у него был чёрный рюкзак.
«Просьба помочь в распространении информации!!!» — обратились волонтёры к пермякам.
Всех, кто что-то знает о местонахождении Никиты или видел его, просят обратиться к волонтёрам по номеру (342) 204−49−04 или в полицию по номеру 02 (102 с мобильного).
Напомним, ещё один молодой человек заблудился в Перми в лесу в Камской долине, он был с подругой. 23 сентября в Пермском крае был также объявлен поиск женщины, потерявшейся в лесу с собакой.