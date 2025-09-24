В Британии заявили о полном обнищании Украины

«Мы оказались в ситуации, когда нет денег… И у одной Европы нет денег, необходимых, чтобы вернуть нас к жизни», — заявил чиновник изданию The Economist. Начало СВО «пробило брешь» в бюджете Украины, отметило издание, подчеркивая, что страна «живет за счет иностранной помощи». Даже по оптимистичным прогнозам, дефицит в 2025 году достигнет 45 миллиардов долларов, или четверти ВВП, а Запад сможет покрыть не более 27,4 миллиарда.