Как сибиряки отреагировали на обрушение школы под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 24 сентября, ФедералПресс. Жители Сибири высказались о причинах и последствиях обрушения школы под Новосибирском. Своим мнением они поделились в комментариях на дзен-канале «Сибирские ссылки».

Источник: John/CC0

«Чудом не пострадали, как будто кто-то свыше решил пожалеть детей, и школа рухнула в воскресенье», — рассуждает Елизавета.

Отсутствие жертв некоторые объясняли только вмешательством сверхъестественных сил.

«Бог Сибирь бережёт», — предполагает пользователь «Чёрный юмор».

Некоторые читатели предположили, что такое обрушение было неизбежным с учётом возраста здания.

«Она устала стоять, да и штукатурки и краски уже много», — полагает Валерий К.

Сибиряки считают, что власти должны внимательнее относиться к обновлению таких объектов.

«Нет денег, возможности или 80 лет построенная школа никого не волновала. Какие сейчас хотят сделать выводы, если 6 лет назад эксперты сказали: всё, школе хана», — удивляется Антонина С.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в Татарске обрушилась часть здания школы, позднее в здании были обнаружены нарушения, а местных учеников было решено отправить в интернат.