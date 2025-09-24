Как сибиряки отреагировали на обрушение школы под Новосибирском

«Чудом не пострадали, как будто кто-то свыше решил пожалеть детей, и школа рухнула в воскресенье», — рассуждает Елизавета.
Отсутствие жертв некоторые объясняли только вмешательством сверхъестественных сил.
«Бог Сибирь бережёт», — предполагает пользователь «Чёрный юмор».
Некоторые читатели предположили, что такое обрушение было неизбежным с учётом возраста здания.
«Она устала стоять, да и штукатурки и краски уже много», — полагает Валерий К.
Сибиряки считают, что власти должны внимательнее относиться к обновлению таких объектов.
«Нет денег, возможности или 80 лет построенная школа никого не волновала. Какие сейчас хотят сделать выводы, если 6 лет назад эксперты сказали: всё, школе хана», — удивляется Антонина С.
