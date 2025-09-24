Челябинке поступают угрозы от мужчины, который жестоко расправился с ее собакой

Жительнице Челябинска поступают угрозы от мужчины, который ранее жестоко расправился с ее собакой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя областного следственного управления Константину Правосудову «организовать по данному факту проверку, представить доклад об установленных обстоятельствах, а также по доводам телесюжета».
Накануне мировой суд Калининского района вынес приговор мужчине, который зарезал кинологическую собаку на глазах у хозяйки. Он зашел на частную территорию и набросился с ножом на лающее животное. Вину не признал. За жестокое обращение с животным злоумышленника приговорили к 350 часам исправительных работ.
«Переживаю за свою жизнь, переживаю за жизнь своих родных, за жизнь своих собак и так далее. Потому что он живет рядом с нами, он ходит рядом с нами, он продолжает кричать, он продолжает угрожать», — рассказывает пострадавшая Анастасия Титова журналистам ГТРК «Южный Урал». Именно эти слова стали поводом для новой проверки.
Не исключено, что мужчина скоро снова окажется в зале суда. Хозяйка погибшей овчарки готовится заявить о моральном вреде на полтора миллиона рублей.