Челябинке поступают угрозы от мужчины, который жестоко расправился с ее собакой

«Переживаю за свою жизнь, переживаю за жизнь своих родных, за жизнь своих собак и так далее. Потому что он живет рядом с нами, он ходит рядом с нами, он продолжает кричать, он продолжает угрожать», — рассказывает пострадавшая Анастасия Титова журналистам ГТРК «Южный Урал». Именно эти слова стали поводом для новой проверки.