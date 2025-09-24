65% жителей Новосибирской области получают звонки мошенников

Чтобы снизить риски, некоторые банки внедряют ограничения на переводы во время телефонных разговоров, так как именно в этот момент злоумышленники диктуют жертвам реквизиты для перевода. Однако, как отметил Галов, полностью закрыть все схемы невозможно: чрезмерные меры ограничат пользователей в обычных действиях. Он подчеркнул, что ключевая защита — критически оценивать каждый входящий звонок.