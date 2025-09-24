65% жителей Новосибирской области получают звонки мошенников

С января по август 2025 года около 65% пользователей в Новосибирской области сталкивались с подозрительными звонками с незнакомых номеров, указывающими на попытки телефонного мошенничества. Такие данные привёл сервис Kaspersky Who Calls. Об этом сообщает РБК Новосибирск.
Для сравнения: в 2024 году доля подобных случаев составляла 58%. В целом по России аналогичный показатель в этом году достиг 64%.
При этом лишь 4% мошеннических контактов в регионе приходились на мессенджер WhatsApp* — основной поток обманных действий по-прежнему идёт через обычную телефонную связь.
По словам Дмитрия Галова, руководителя Kaspersky GReAT в России, злоумышленники активно применяют социальную инженерию: представляются сотрудниками банков, правоохранителями или родственниками, попавшими в беду. Часто разговор начинается с безобидного предлога — доставки цветов или предложения по замене домофона. Итоговая цель мошенников — получение конфиденциальных данных для доступа к банковским приложениям и государственным сервисам.
Чтобы снизить риски, некоторые банки внедряют ограничения на переводы во время телефонных разговоров, так как именно в этот момент злоумышленники диктуют жертвам реквизиты для перевода. Однако, как отметил Галов, полностью закрыть все схемы невозможно: чрезмерные меры ограничат пользователей в обычных действиях. Он подчеркнул, что ключевая защита — критически оценивать каждый входящий звонок.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России.