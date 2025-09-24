Заманил в машину и вывез в безлюдное место: житель Уссурийска с битой и пистолетом ограбил мужчину

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Уссурийска. При задержании в его автомобиле были обнаружены бита и сигнальный пистолет, которые он использовал во время нападения. Похищенным имуществом злоумышленник уже успел распорядиться.