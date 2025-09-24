Ричмонд
Заманил в машину и вывез в безлюдное место: житель Уссурийска с битой и пистолетом ограбил мужчину

В Уссурийске задержан подозреваемый в разбойном нападении с битой и пистолетом.

Источник: Комсомольская правда

В Уссурийске полиция задержала 29-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении. Все произошло, когда злоумышленник под предлогом встречи заманил 46-летнего мужчину в свой автомобиль и отвез в безлюдное место. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По словам потерпевшего, преступник угрожал ему битой и сигнальным пистолетом, требуя деньги. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал наличные и золотое кольцо стоимостью 44 тысячи рублей.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Уссурийска. При задержании в его автомобиле были обнаружены бита и сигнальный пистолет, которые он использовал во время нападения. Похищенным имуществом злоумышленник уже успел распорядиться.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.