Заманил в машину и вывез в безлюдное место: житель Уссурийска с битой и пистолетом ограбил мужчину

В Уссурийске полиция задержала 29-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении. Все произошло, когда злоумышленник под предлогом встречи заманил 46-летнего мужчину в свой автомобиль и отвез в безлюдное место. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По словам потерпевшего, преступник угрожал ему битой и сигнальным пистолетом, требуя деньги. Испугавшись за свою жизнь, мужчина отдал наличные и золотое кольцо стоимостью 44 тысячи рублей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний житель Уссурийска. При задержании в его автомобиле были обнаружены бита и сигнальный пистолет, которые он использовал во время нападения. Похищенным имуществом злоумышленник уже успел распорядиться.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.