Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что Аллу Пугачеву будут судить за высказывания в ее интервью

Савеловский суд Москвы принял к рассмотрению иск участника боевых действий А.

Савеловский суд Москвы принял к рассмотрению иск участника боевых действий А. С. Трещева к певице Алле Пугачевой. Сообщение об этом опубликовано в официальном телеграм-канале судебной системы столицы.

В заявлении указывается, что в одном из интервью артистка допустила высказывания, которые, по мнению истца, порочат президента России, армию и правоохранительные органы, а также содержат оскорбления в адрес граждан страны. Кроме того, в иске отмечается, что Пугачева выразила поддержку лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву.

Трещев требует признать данные слова несоответствующими действительности и задевающими его честь как ветерана и патриота. Среди требований также значатся публичное опровержение интервью и компенсация морального ущерба.

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине Пугачева вместе с семьёй покинула Россию. Ранее она прокомментировала предложения о внесении её в реестр иностранных агентов, заявив, что её критики «были холопами, а стали рабами».

Читайте также: Музыкальный критик высказался об отношениях Пугачевой с Киркоровым.