Стало известно, что Аллу Пугачеву будут судить за высказывания в ее интервью

В заявлении указывается, что в одном из интервью артистка допустила высказывания, которые, по мнению истца, порочат президента России, армию и правоохранительные органы, а также содержат оскорбления в адрес граждан страны. Кроме того, в иске отмечается, что Пугачева выразила поддержку лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву.