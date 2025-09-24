Мэр Новосибирска прокомментировал последствия пожара в зоопарке

Он заявил, что будет проведено совещание о дальнейшей судьбе зоопарка и восстановлении инфраструктуры.
По словам мэра, специалисты МЧС и правоохранительные органы устанавливают причины возгорания.
Кудрявцев отметил, что сотрудники зоопарка «проявили себя как настоящие герои и вместе с пожарными помогали вызволять своих подопечных из зоны возгорания, а сейчас обеспечивают им уход».
Вечером 23 сентября на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. По данным МЧС РФ, огонь охватил два здания. В ликвидации задействовали более 30 специалистов и 10 единиц техники. Из горящих вольеров удалось спасти быка, верблюда и трех коз.
Прокуратура Заельцовского района Новосибирска и Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура организовали проверку по факту возникновения пожара. По итогам проверки будет дана оценка соблюдению требований пожарной безопасности администрацией зоопарка и действиям лиц, отвечающих за его эксплуатацию.