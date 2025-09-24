Мэр Новосибирска прокомментировал пожар в зоопарке

По словам мэра, директор зоопарка Андрей Шило подтвердил информацию о гибели пяти животных. Он добавил, что это корова черно-пестрая, шотландский бык, две ламы и одна альпака. В пожаре повреждены постройки, ведется разбор и установка нового ограждения. Кудрявцев пообещал, что Новосибирский зоопарк будет открыт для посещения с 25 сентября. Глава администрации запланировал совещание, где будут проанализированы последствия случившегося.