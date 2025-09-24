Ричмонд
В Красноярском крае в ДТП пострадали пять человек

Троих пострадавших доставили в Ермаковскую районную больницу.

Источник: Аргументы и факты

На трассе Р-257 «Енисей» в Ермаковском районе Красноярского края произошло серьёзное ДТП с участием двух автомобилей. По данным ЕДДС района, в аварии пострадали пять человек.

Троих пострадавших доставили в Ермаковскую районную больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь. Ещё двоим помощь была предоставлена на месте происшествия, их состояние не потребовало госпитализации.

Авария произошла в ночь на среду на 623-м километре автодороги. По предварительной информации, водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Nissan Teana.

Ранее в Иркутске произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса и двух легковых автомобилей. В результате ДТП пострадали восемь человек.