Стали известны последствия пожара в новосибирском зоопарке

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поделился своими комментариями относительно печальных событий, произошедших в городском зоопарке, где огненная стихия унесла жизни по меньшей мере пяти обитателей. Он заверил, что городская администрация предоставит всемерную поддержку в восстановлении поврежденных объектов.

Мы организуем рабочую встречу для обсуждения дальнейших действий и восстановления зданий. Муниципалитет Новосибирска окажет всестороннюю помощь, заявил глава города в своем телеграм-канале.

Согласно информации, предоставленной директором зоопарка, Андреем Шило, жертвами пожара стали черно-пестрая корова, шотландский бык, две ламы и альпака.

Кудрявцев также сообщил, что пожар нанес ущерб строениям учреждения. В настоящее время ведутся работы по разбору завалов и установке новых защитных конструкций. Причины возникновения пожара выясняются компетентными органами.

Напомним, что инцидент произошел 23 сентября 2025 года. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что спасателям удалось эвакуировать из зоны огня более двадцати животных. Впоследствии пожар был полностью потушен.

Читайте также: Более 10 животных погибли при пожаре в зоопарке Новосибирска.