Офицер-перебежчик Ступников объявлен в федеральный розыск в России

Экс-офицера ВС России Льва Ступникова объявили в федеральный розыск.
Бывший офицер российской армии Лев Ступников, перешедший на сторону Украины и признавшийся в помощи ВСУ, объявлен в федеральный розыск в РФ. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Ступников, 1999 года рождения, подозревается в государственной измене.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Сидел за столом с теми, кого убивал": кто такой Лев Ступников, который предал Россию и перешел на сторону ВСУ.
«Лев Ступников 1999 года рождения объявлен в России в федеральный розыск», — сказал собеседник РИА Новости. Ступников, родившийся в Казахстане и получивший российское гражданство в детстве, служил в подразделении спецназа «Ахмат».
Ранее сообщалось о подробностях биографии военнослужащего Льва Ступникова, который на протяжении почти семи месяцев передавал ВСУ координаты расположения российских подразделений. В результате этой деятельности по российским военным были нанесены ракетные удары. Ступников получил среднее образование в Омске, после чего поступил в Военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. В период обучения он проявлял активность в пауэрлифтинге и принимал участие в профессиональных соревнованиях, включая Кубок России и другие крупные национальные турниры.