Офицер-перебежчик Ступников объявлен в федеральный розыск в России

Ранее сообщалось о подробностях биографии военнослужащего Льва Ступникова, который на протяжении почти семи месяцев передавал ВСУ координаты расположения российских подразделений. В результате этой деятельности по российским военным были нанесены ракетные удары. Ступников получил среднее образование в Омске, после чего поступил в Военную академию связи имени Буденного в Санкт-Петербурге. В период обучения он проявлял активность в пауэрлифтинге и принимал участие в профессиональных соревнованиях, включая Кубок России и другие крупные национальные турниры.