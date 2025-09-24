Пять аэропортов России временно закрылись

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в пяти аэропортах России — Сочи, Геленджике, Самаре (Курумоч), Волгограде и Саратове (Гагарин) — для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.