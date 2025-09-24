Пять аэропортов России временно закрылись

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в пяти аэропортах России — Сочи, Геленджике, Самаре (Курумоч), Волгограде и Саратове (Гагарин) — для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорты Сочи, Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в telegram-канале.
Ограничения также затронули Самару (Курумоч). Аналогичные меры действуют в Волгограде и Саратове, где прием и выпуск рейсов приостановлен.
Ранее в Пензенской области был введен режим «Ковер». Соответствующую информацию предоставил глава региона Олег Мельниченко. Данный режим установлен в нескольких районах области. В регионе предупреждали о возможной угрозе атаки со стороны беспилотных летательных аппаратов.