Пять аэропортов России временно закрылись

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в пяти аэропортах России — Сочи, Геленджике, Самаре (Курумоч), Волгограде и Саратове (Гагарин) — для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Сочи и Геленджика.

«Аэропорты Сочи, Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в telegram-канале.

Ограничения также затронули Самару (Курумоч). Аналогичные меры действуют в Волгограде и Саратове, где прием и выпуск рейсов приостановлен.

Ранее в Пензенской области был введен режим «Ковер». Соответствующую информацию предоставил глава региона Олег Мельниченко. Данный режим установлен в нескольких районах области. В регионе предупреждали о возможной угрозе атаки со стороны беспилотных летательных аппаратов.