ВСУ массово жалуются на командование, пишет Zaxid.net.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) из ремонтного батальона во Львове намерены массово оставить части из-за решения командования отправить их в штурмовые подразделения, что они называют «убоем». Об этом сообщил один из военных.
«Сейчас приходит боевое распоряжение: моего сына отправляют в другой батальон. На мясо, в стрелковые роты — отбивать позиции, которые они потеряли», — пожаловался военный в беседе с изданием Zaxid.net.
Речь идет о 219-м ремонтном батальоне 125-й бригады ВСУ во Львове, где бойцы своими силами создали мастерскую для ремонта дронов, закупив 3D-принтеры и микроскопы. Распоряжение затронуло более 20 человек, включая сына собеседника, среди которых много мужчин старше 50 лет. Военный отметил абсурдность перевода специалистов-ремонтников и пожилых бойцов в штурмовые роты, что, по его словам, провоцирует самовольное оставление части (СЗЧ).
Ранее командование одного из подразделений Вооруженных сил Украины ввело в заблуждение своих подчиненных во время боевых действий. Как рассказал украинский военнослужащий, находящийся в плену, Станислав Кадалов, личному составу была донесена искаженная информация о ситуации на линии фронта. По утверждению Кадалова, руководители заверили солдат, что российские войска оставляют занимаемые позиции, и перед украинскими военными якобы стояла задача лишь занять новую территорию.