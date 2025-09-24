Ранее командование одного из подразделений Вооруженных сил Украины ввело в заблуждение своих подчиненных во время боевых действий. Как рассказал украинский военнослужащий, находящийся в плену, Станислав Кадалов, личному составу была донесена искаженная информация о ситуации на линии фронта. По утверждению Кадалова, руководители заверили солдат, что российские войска оставляют занимаемые позиции, и перед украинскими военными якобы стояла задача лишь занять новую территорию.