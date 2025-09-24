Бывшего офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в РФ

В феврале прошлого года в зоне боевых действий погиб российский военный Павел Гурьев — его убили действия изменника Льва Ступникова. Об этом 22 сентября рассказала мать бойца ВС России Татьяна. Она отметила, что ее сын стал дружить со Ступниковым в войсковой части в Борзе (Забайкальский край) — там он вырос, учился, служил. Связист Павел в свои 26 лет получил большое количество наград. Среди них — Георгиевский крест II степени, которым его наградили в Сирии в 2018 году.