Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура назвала предварительную причину пожара в зоопарке Новосибирска

Дознаватели МЧС РФ проводят уголовно-процессуальную проверку после пожара в Новосибирском зоопарке.

Источник: Аргументы и факты

Аварийный режим электрооборудования рассматривается как наиболее вероятная причина пожара в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, сообщила прокуратура региона.

Отмечается, что дознаватели МЧС РФ сейчас проводят уголовно-процессуальную проверку.

«Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования», — уточнила прокуратура в своём Telegram-канале.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.

Напомним, пожар в Новосибирском зоопарке вспыхнул поздно вечером 23 сентября. Возгорание охватило два вольера площадью примерно 180 кв. м. В соцсетях также появились кадры случившегося. В результате инцидента часть животных погибла. Некоторых обитателей зоопарка удалось спасти.