Прокуратура назвала предварительную причину пожара в зоопарке Новосибирска

Аварийный режим электрооборудования рассматривается как наиболее вероятная причина пожара в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, сообщила прокуратура региона.
Отмечается, что дознаватели МЧС РФ сейчас проводят уголовно-процессуальную проверку.
«Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной возгорания является аварийный режим электрооборудования», — уточнила прокуратура в своём Telegram-канале.
Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
Напомним, пожар в Новосибирском зоопарке вспыхнул поздно вечером 23 сентября. Возгорание охватило два вольера площадью примерно 180 кв. м. В соцсетях также появились кадры случившегося. В результате инцидента часть животных погибла. Некоторых обитателей зоопарка удалось спасти.