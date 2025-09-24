Прокуратура назвала предварительную причину пожара в зоопарке Новосибирска

Напомним, пожар в Новосибирском зоопарке вспыхнул поздно вечером 23 сентября. Возгорание охватило два вольера площадью примерно 180 кв. м. В соцсетях также появились кадры случившегося. В результате инцидента часть животных погибла. Некоторых обитателей зоопарка удалось спасти.