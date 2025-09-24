Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске предотвращён теракт в отношении сотрудника ФССП

В Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП. Об этом сообщает УФСБ России по Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

«УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области», — приводит сообщение РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что житель Новосибирска 1989 года рождения создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов.

Мужчину задержали с поличным при попытке поджечь домовладение сотрудника ФССП.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее стало известно, что экс-сотрудник Запорожской АЭС, осуждённый за подготовку теракта, внесён в России в перечень террористов и экстремистов.