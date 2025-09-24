В Новосибирске предотвращён теракт в отношении сотрудника ФССП

«УФСБ России по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки не допущено совершение теракта в отношении должностного лица управления ФССП России по Новосибирской области», — приводит сообщение РИА Новости.
В ведомстве рассказали, что житель Новосибирска 1989 года рождения создал в соцсети сообщество, целью которого объявил дестабилизацию деятельности службы судебных приставов.
Мужчину задержали с поличным при попытке поджечь домовладение сотрудника ФССП.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Ранее стало известно, что экс-сотрудник Запорожской АЭС, осуждённый за подготовку теракта, внесён в России в перечень террористов и экстремистов.