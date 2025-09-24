Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградский губернатор рассказал о последствия падения обломков БПЛА в регионе

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на топливно-энергетическую инфраструктуру Волгоградской области, но падение обломков привело к возгораниям сухой растительности и временному отключению электричества в одном селе. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область обошлось без жертв.

Силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на топливно-энергетическую инфраструктуру Волгоградской области, но падение обломков привело к возгораниям сухой растительности и временному отключению электричества в одном селе. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — заявил Бочаров. Его слова передает telegram-канал администрации региона.

Обломки дронов упали в нескольких районах, вызвав локальные возгорания сухой растительности, которые оперативно ликвидировали противопожарные службы. В Руднянском районе обломки повредили линию электропередачи, оставив без света село Подкуйково. Ремонтные бригады уже работают на месте, электричество обещают восстановить в ближайшее время. Бочаров подчеркнул, что все меры по ликвидации последствий приняты, и ситуация под контролем.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда были приостановлены операции по приему и отправке самолетов. Введенные ограничения направлены на обеспечение безопасных условий полетов. Об этом сообщает Росавиация.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше