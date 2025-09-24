Жапаров призвал вернуть народу Афганистана его деньги, замороженные на Западе

Жапаров подчеркнул, что эти средства могли бы способствовать экономическому восстановлению Афганистана, где, по данным ООН, 15 миллионов человек столкнулись с голодом, а 24 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Он обвинил Запад в использовании афганских активов для собственной выгоды, назвав это «позором».