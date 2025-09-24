Жапаров призвал вернуть народу Афганистана его деньги, замороженные на Западе

Президент Кыргызстана призвал Запад вернуть замороженные активы Афганистана.
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Запад немедленно вернуть Афганистану замороженные активы на сумму более 9 миллиардов долларов для поддержки народа страны, столкнувшегося с гуманитарным кризисом. Об этом он заявил на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Мы убеждены, что замороженные западными странами активы Афганистана на сумму свыше 9 миллиардов долларов США должны быть возвращены афганскому народу как можно скорее», — сказал Жапаров. Трансляция сессии ведется телеканалом FoxNews.
Жапаров подчеркнул, что эти средства могли бы способствовать экономическому восстановлению Афганистана, где, по данным ООН, 15 миллионов человек столкнулись с голодом, а 24 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Он обвинил Запад в использовании афганских активов для собственной выгоды, назвав это «позором».
Ранее руководство Афганистана обратилось к мировому сообществу с просьбой официально признать Исламский Эмират и разблокировать находящиеся под заморозкой государственные активы. Соответствующее обращение было озвучено во время международной конференции, проходившей в Кабуле. С инициативой выступил вице-премьер страны Абдул Салам Ханафи, отметивший, что афганская столица намерена стать важным связующим звеном между странами Центральной и Южной Азии.