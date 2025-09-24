Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в РФ

Экс-офицер Вооруженных сил России Лев Ступников, переметнувшийся на сторону Украины, объявлен во всероссийский розыск. Соответствующую информацию распространяет РИА «Новости», ссылаясь на осведомленный источник в правоохранительных структурах.
Лев Ступников, родившийся в 1999 году, находится в федеральном розыске на территории Российской Федерации, подтвердил собеседник агентства. Информационная карточка на него внесена в базу данных МВД России.
В карточке указано, что основанием для розыска является уголовная статья, однако ее конкретная формулировка не раскрывается. При этом действия военнослужащего подпадают как минимум под состав преступления, связанного с государственной изменой, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Учитывая публичные признания самого перебежчика, следственные органы могут инкриминировать ему и другие эпизоды противоправной деятельности.
Широкий общественный резонанс ситуация приобрела после публикации телеканала RT, показавшего фрагменты беседы Ступникова с представителями запрещённой в РФ националистической организации. В своем интервью мужчина заявил, что на протяжении семи месяцев содействовал украинской армии, корректируя ракетные удары по позициям российских военных.
Как отмечает СМИ, по оценкам российских военных, в результате его действий могли погибнуть свыше 200 военнослужащих. Публиковались также комментарии сослуживцев Ступникова по Военной академии связи, один из которых охарактеризовал его как человека, опозорившего честь российского офицера.
Читайте также: Стало известно, что ВСУ пытались влиять на российских бойцов песнями Сердючки.