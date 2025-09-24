Экс-офицера, перешедшего на сторону Украины, объявили в розыск в РФ

В карточке указано, что основанием для розыска является уголовная статья, однако ее конкретная формулировка не раскрывается. При этом действия военнослужащего подпадают как минимум под состав преступления, связанного с государственной изменой, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного заключения.