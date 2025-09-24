Ричмонд
Пермские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Подозреваемый заключен под стражу.

Источник: ГУ МВД

Пермская полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения, который числился в федеральном розыске.

Преступление произошло в сентябре 2024 года в Мотовилихинском районе Перми. В полицию обратилась женщина, заявившая, что ее сожитель, угрожая ей кухонным ножом, забрал 450 тысяч рублей и, заперев ее в ванной, скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело — «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Как выяснилось, подозреваемый — уроженец одной из стран Средней Азии, находившийся на территории России нелегально. Сразу после нападения он покинул Пермь и отправился в Москву, где устроился на временные подработки на автомойках и жил в подсобках, стараясь не привлекать внимание.

Тем не менее, его удалось вычислить. В сентябре 2025 года 35-летний мужчина был задержан в Москве сотрудниками ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД России по Пермскому краю при участии бойцов Росгвардии.

На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.