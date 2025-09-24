Пермские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Как выяснилось, подозреваемый — уроженец одной из стран Средней Азии, находившийся на территории России нелегально. Сразу после нападения он покинул Пермь и отправился в Москву, где устроился на временные подработки на автомойках и жил в подсобках, стараясь не привлекать внимание.