Пермские полицейские задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Пермская полиция задержала мужчину, подозреваемого в совершении разбойного нападения, который числился в федеральном розыске.
Преступление произошло в сентябре 2024 года в Мотовилихинском районе Перми. В полицию обратилась женщина, заявившая, что ее сожитель, угрожая ей кухонным ножом, забрал 450 тысяч рублей и, заперев ее в ванной, скрылся.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело — «Разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Как выяснилось, подозреваемый — уроженец одной из стран Средней Азии, находившийся на территории России нелегально. Сразу после нападения он покинул Пермь и отправился в Москву, где устроился на временные подработки на автомойках и жил в подсобках, стараясь не привлекать внимание.
Тем не менее, его удалось вычислить. В сентябре 2025 года 35-летний мужчина был задержан в Москве сотрудниками ГУУР МВД России и УУР ГУ МВД России по Пермскому краю при участии бойцов Росгвардии.
На данный момент подозреваемый заключен под стражу. Следственные действия продолжаются.