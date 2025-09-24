На Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли не менее 14 человек

В уезде Хуалянь на Тайване по меньшей мере 14 человек погибли, а десятки пропали без вести в результате прорыва грязевой плотины. Информационное агентство Focus Taiwan сообщает, что из-за оползней образовалось озеро, которое вышло из берегов под натиском сильных ливней, вызванных тайфуном «Рагаса».
Поток грязи и воды обрушился на посёлок Гуанфу, который находится примерно в 40 километрах к югу от Хуаляня. Когда вода отступила, улицы оказались покрыты слоем грязи и мусора. Спасатели продолжают поиски, проверяя каждый дом, и точное количество пропавших без вести пока не установлено. Более 3 тысяч человек были эвакуированы властями. Паводковые воды в Гуанфу затопили железнодорожную станцию и разрушили мост, что привело к перебоям в транспортной инфраструктуре.
Супертайфун «Рагаса», сопровождающийся ураганным ветром со скоростью более 50 м/с, 24 сентября обрушился на Гонконг и Макао. Ожидается, что он продолжит своё движение на китайские провинции Гуандун и Хайнань, а также на Гуанси-Чжуанский автономный район. 26 сентября тайфун достигнет северных регионов Вьетнама и Камбоджи, а его влияние также ощутится в юго-западной провинции КНР Юньнань.