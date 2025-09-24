На Тайване из-за тайфуна «Рагаса» погибли не менее 14 человек

Поток грязи и воды обрушился на посёлок Гуанфу, который находится примерно в 40 километрах к югу от Хуаляня. Когда вода отступила, улицы оказались покрыты слоем грязи и мусора. Спасатели продолжают поиски, проверяя каждый дом, и точное количество пропавших без вести пока не установлено. Более 3 тысяч человек были эвакуированы властями. Паводковые воды в Гуанфу затопили железнодорожную станцию и разрушили мост, что привело к перебоям в транспортной инфраструктуре.