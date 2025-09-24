Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске

Сотрудники ФСБ РФ по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП, дом которого пытались поджечь. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в ЦОС ФСБ.