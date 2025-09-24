Ричмонд
Теракт в отношении сотрудника ФССП предотвратили в Новосибирске

Сотрудники ФСБ РФ по Новосибирской области совместно с сотрудниками военной контрразведки в Новосибирске предотвратили теракт в отношении должностного лица управления ФССП, дом которого пытались поджечь. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в ЦОС ФСБ.

Силовики задержали жителя Новосибирска 1989 года, который создал в соцсетях группу, целью которой была дестабилизация работы службы судебных приставов. В качестве средства личной борьбы он решился совершить террористический акт.

Мужчину задержали в момент, когда он пытался поджечь дом сотрудника ФССП с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 205 УК России (покушение на террористический акт). Подозреваемого задержали на два месяца, передает РИА Новости.

Кроме того, ФСБ задержала в Крыму жительницу Волгоградской области. Она по заданию украинских спецслужб планировала подорвать силовиков бомбой, вмонтированной в православную икону. Россиянка хотела вернуть деньги, похищенные телефонными аферистами. Ее обманом вовлекли в террористическую группировку.