В Ташкенте задержали мужчину на BYD с поддельными номерами и запрещёнными маячками

Как сообщили в правоохранительных органах, чёрный BYD подозрительно передвигался по центральным улицам столицы и вблизи правительственных зданий. Это вызвало подозрение у сотрудников оперативной группы и инспектора дорожно-патрульной службы, которые остановили автомобиль для проверки.
В ходе осмотра выяснилось, что государственные номера, установленные на машине, не значатся в официальной базе данных. Более того, при досмотре салона и багажника в присутствии понятых были обнаружены настоящие номера данного автомобиля, спрятанные в багажнике.
Дополнительно выяснилось, что на автомобиле незаконно установлены специальные устройства: усилитель звука, проблесковый маячок, сирена и другая запрещённая техника. На лобовом стекле также была наклеена чёрная тонировочная плёнка, не предусмотренная производителем.
В связи с выявленными нарушениями автомобиль был отправлен на штрафную стоянку. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 227−1 Уголовного кодекса — «Незаконное изготовление, передача или использование государственных номерных знаков или идентификационных номеров автомототранспортных средств, а также их подделка».
В настоящее время ведутся следственные действия.