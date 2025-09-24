Сухая растительность вспыхнула в Башкирии

В Башкирии за прошедшие сутки произошло одно возгорание сухой растительности — в Хайбуллинском районе рядом с селом Самарский. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отмечают, что за минувшие 24 часа что в регионе не зарегистрировано лесных пожаров.
С начала 2025 года, по данным ГК ЧС, в республике зафиксировано 141 лесных пожаров, охвативших площадь свыше 29 гектаров, а также 333 случая загораний сухой травы на общей площади более 1300 гектаров.
