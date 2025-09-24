В Тольятти из-за ночного взрыва в жилом доме эвакуировали 80 человек

В ночь на среду, 24 сентября, на ул. Победы, 50 в Центральном районе Тольятти произошел взрыв в квартире на 5 этаже в жилом доме. Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило спасателям в 1:43, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.