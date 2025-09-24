В Тольятти из-за ночного взрыва в жилом доме эвакуировали 80 человек

Отмечается, что во время взрыва несущие конструкции жилого дома не были повреждены, но повредились межкомнатные перегородки внутри 3 квартир, а также остекление 11 оконных рам соседних квартир и подъезда.
«Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей», — рассказали в ГУ МЧС.
Всего на месте происшествия работали 60 человек, 21 единица техники. Эвакуированных временно разместят на базе ближайшей школы, пункт уже подготовлен. Для доставки и обогрева эвакуированных спасатели привлекли 2 автобуса.
Причина взрыва устанавливается.