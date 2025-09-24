В Перми на Южном обходе горит автобус

Утром 24 сентября на Южном обходе Перми произошло возгорание пассажирского автобуса. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада скорой помощи.
Читатель «КП-Пермь» предоставил редакции видео, на котором видно, что автобус сильно пострадал от огня — от него остался лишь обгоревший каркас, вокруг работают сотрудники экстренных служб.
Инцидент стал причиной значительной пробки на участке. По данным онлайн-карт, рядом с местом пожара также произошло дорожно-транспортное происшествие.