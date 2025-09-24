Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на Южном обходе горит автобус

Из-за ЧП копится пробка.

Источник: Без источника

Утром 24 сентября на Южном обходе Перми произошло возгорание пассажирского автобуса. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты и бригада скорой помощи.

Читатель «КП-Пермь» предоставил редакции видео, на котором видно, что автобус сильно пострадал от огня — от него остался лишь обгоревший каркас, вокруг работают сотрудники экстренных служб.

Инцидент стал причиной значительной пробки на участке. По данным онлайн-карт, рядом с местом пожара также произошло дорожно-транспортное происшествие.

Редакция «КП-Пермь» направила запросы за официальными комментариями в краевое МЧС, Министерство транспорта и Минздрав.