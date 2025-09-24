ВСУ пустили дроны на пять российских регионов, угроза на юге РФ: последствия ночных атак

Власти Махачкалы предупредили жителей о возможной атаке дронов на территории Дагестана. Сообщение об угрозе появилось в telegram-канале пресс-службы администрации города. Граждан призвали немедленно укрыться в помещениях без окон и не выходить на улицу без острой необходимости. Власти также предупредили о риске перебоев с мобильным интернетом и призвали к бдительности.