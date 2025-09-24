В 2025 году омичи травились в двух школах

Депутаты Омского горсовета в среду, 24 сентября 2025 года, заслушали отчет прокуратуры Омской области о состоянии законности и правопорядка на территории города в первом полугодии 2025 года. В том числе в докладе была затронута тема соблюдения законодательства в сфере организации питания несовершеннолетних в образовательных организациях.