В 2025 году омичи травились в двух школах

Депутаты Омского горсовета в среду, 24 сентября 2025 года, заслушали отчет прокуратуры Омской области о состоянии законности и правопорядка на территории города в первом полугодии 2025 года. В том числе в докладе была затронута тема соблюдения законодательства в сфере организации питания несовершеннолетних в образовательных организациях.
По данным ведомства, за первые шесть месяцев года нарушения выявлялись в двух школах и одной ООО.
«В сфере соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних и молодежи прокуратурой города в первом полугодии выявлялись факты нарушений законодательства в сфере организации питания несовершеннолетних в БОУ г. Омска “СОШ № 90 им. Д. М. Карбышева”, БОУ г. Омска “СОШ № 8”, ООО “Прогресс Питания”, в том числе повлекшие отравления обучающихся.
Указанное требует принятия комплекса мер к организации ведомственного контроля со стороны Администрации г. Омска", — отметили в омской прокуратуре.
Депутаты приняли эту информацию к сведению.