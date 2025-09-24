В Новосибирске подросток пытался убить сверстника из сигнального пистолета

Умысел на убийство не был доведен до конца, так как потерпевший оказал сопротивление, а позже получил медицинскую помощь. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие выясняет обстоятельства преступления и предшествующие ему события.