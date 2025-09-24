Стало известно о предотвращении теракта против пристава в российском городе

В пресс-службе управления пояснили, что житель Новосибирска 1989 года рождения, движимый неприязнью к государственным институтам, создал в социальной сети сообщество, целью которого являлась дестабилизация работы приставов. Для реализации своих замыслов он избрал тактику террора.