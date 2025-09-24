Стало известно о предотвращении теракта против пристава в российском городе

Сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области во взаимодействии с военной контрразведкой пресекли подготовку террористического акта в отношении должностного лица службы судебных приставов. По информации ведомства, злоумышленник пытался совершить поджог жилого дома сотрудника ФССП.
В пресс-службе управления пояснили, что житель Новосибирска 1989 года рождения, движимый неприязнью к государственным институтам, создал в социальной сети сообщество, целью которого являлась дестабилизация работы приставов. Для реализации своих замыслов он избрал тактику террора.
Подозреваемый был задержан на месте преступления при попытке поджога с применением легковоспламеняющейся жидкости. Следственным отделом регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на террористический акт. Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста.
В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств инцидента.
