Стало известно о предотвращении теракта против пристава в российском городе

Сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области во взаимодействии с военной контрразведкой пресекли подготовку террористического акта в отношении должностного лица службы судебных приставов.

Сотрудники Управления ФСБ по Новосибирской области во взаимодействии с военной контрразведкой пресекли подготовку террористического акта в отношении должностного лица службы судебных приставов. По информации ведомства, злоумышленник пытался совершить поджог жилого дома сотрудника ФССП.

В пресс-службе управления пояснили, что житель Новосибирска 1989 года рождения, движимый неприязнью к государственным институтам, создал в социальной сети сообщество, целью которого являлась дестабилизация работы приставов. Для реализации своих замыслов он избрал тактику террора.

Подозреваемый был задержан на месте преступления при попытке поджога с применением легковоспламеняющейся жидкости. Следственным отделом регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по факту покушения на террористический акт. Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного ареста.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств инцидента.

