Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,4 километра

На на вулкане Крашенинникова на Камчатке зафиксировали выброс пепла на высоту до 2,4 километра, что может быть опасно для полета самолетов. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).