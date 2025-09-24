Ричмонд
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до 2,4 километра

На на вулкане Крашенинникова на Камчатке зафиксировали выброс пепла на высоту до 2,4 километра, что может быть опасно для полета самолетов. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

— Пепловый шлейф распространяется на восток-юго-восток от вулкана. Сохраняется опасность выброса пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Продолжающаяся активность может повлиять на низколетящие самолеты, — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее сейсмологи зафиксировали у берегов Камчатки землетрясение магнитудой 6,1. Первый толчок произошел в 19:08, его очаг залегал на глубине 10 километров. Позднее губернатор Камчатского края Владимир Солодов подтвердил информацию о землетрясении, уточнив, что его магнитуда составила 7,2.

Кроме того, около поселка Лопатково в Ирбитском округе Свердловской области в ночь на 17 сентября произошло землетрясение магнитудой 3,8. Подземные толчки зафиксировали около 00:22 по местному времени. Специалисты отнесли толчки к разряду средних.

