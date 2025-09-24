Во время пожара в зоопарке Новосибирска погибло пять животных

По данным МЧС, пожар в новосибирском зоопарке вспыхнул поздно вечером 23 сентября. Его площадь составила около 180 кв. м. Два вольера были полностью уничтожены. Пожарные предотвратили распространение огня на большую территорию, не допустив его распространения на деревья. Помимо двух крупных животных — быка и верблюда — были спасены три козы. Огонь был успешно ликвидирован.