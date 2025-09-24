Во время пожара в зоопарке Новосибирска погибло пять животных

Пять животных погибли в результате пожара в зоопарке Новосибирска, уточнили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.
Ранее региональное управление МЧС сообщало о гибели 11 животных.
«По новой информации, 24 обитателя зоопарка были спасены, а 5 животных погибли», — говорится в сообщении.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев 23 сентября сообщил, что среди погибших были черно-пестрая корова, шотландский бык, ламы и альпака.
По данным МЧС, пожар в новосибирском зоопарке вспыхнул поздно вечером 23 сентября. Его площадь составила около 180 кв. м. Два вольера были полностью уничтожены. Пожарные предотвратили распространение огня на большую территорию, не допустив его распространения на деревья. Помимо двух крупных животных — быка и верблюда — были спасены три козы. Огонь был успешно ликвидирован.
Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило — один из крупнейших зоопарков России, занимающий площадь 65 га.