Суд заочно выдал санкцию на арест Максима Каца*

Хорошевский суд Москвы вынес решение о заочном аресте блогера Максима Каца* по делу, связанному с уклонением от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили представители суда.
— Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца М. Е.*, — сказали РИА Новости в суде.
Уголовное дело в отношении блогера возбудили 5 августа. В Роскомнадзор обратился один из членов организации «Депутаты мирной России»**. Он подал заявление на Каца* после его предложения сделать участников ассоциации анонимными, если они сами не заявят об обратном.
Кроме того, в 2023 году блогера заочно осудили на восемь лет по делу о распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине.
*Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.
**Признана нежелательной в РФ организацией.