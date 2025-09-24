Суд заочно выдал санкцию на арест Максима Каца*

Уголовное дело в отношении блогера возбудили 5 августа. В Роскомнадзор обратился один из членов организации «Депутаты мирной России»**. Он подал заявление на Каца* после его предложения сделать участников ассоциации анонимными, если они сами не заявят об обратном.