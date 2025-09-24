Ричмонд
Суд заочно выдал санкцию на арест Максима Каца*

Хорошевский суд Москвы вынес решение о заочном аресте блогера Максима Каца* по делу, связанному с уклонением от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в среду, 24 сентября, сообщили представители суда.

— Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Каца М. Е.*, — сказали РИА Новости в суде.

Уголовное дело в отношении блогера возбудили 5 августа. В Роскомнадзор обратился один из членов организации «Депутаты мирной России»**. Он подал заявление на Каца* после его предложения сделать участников ассоциации анонимными, если они сами не заявят об обратном.

Кроме того, в 2023 году блогера заочно осудили на восемь лет по делу о распространении ложной информации о действиях российской армии на Украине.

*Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

**Признана нежелательной в РФ организацией.