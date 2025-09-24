Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крокодил напал на многодетную мать и разорвал ее во время рыбалки

На мелководье реки Гобари в Индии было обнаружено обезображенное тело женщины, ставшей жертвой нападения крокодила.

На мелководье реки Гобари в Индии было обнаружено обезображенное тело женщины, ставшей жертвой нападения крокодила. Сообщение об инциденте опубликовала Times of India.

Трагедия произошла, когда 37-летняя Лашкими Далей занималась рыбной ловлей. Рептилия атаковала женщину, резко набросившись из воды и утянув ее вглубь реки.

В поисковых операциях участвовали не только профессиональные спасательные команды и сотрудники лесного хозяйства, но и местные жители из соседних поселений. Обнаружить останки погибшей удалось лишь спустя сутки. Крокодил успел частично уничтожить тело жертвы.

Как отмечает издание, у погибшей остались супруг и три дочери, не достигшие совершеннолетия. Семье будет выплачена компенсация в размере одного миллиона индийских рупий (примерно 946 тысяч рублей).

Читайте также: Жителям деревни чудом удалось вырвать земляков из лап молодого тигра.