За ночь расчёты ПВО уничтожили 70 украинских дронов над регионами России

Напомним, ранее Белгород подвергся ракетному обстрелу ВСУ. В результате атаки были ранены шесть мирных жителей. Губернатор региона Вячеслав Гладков также рассказал о возгорании одного из зданий на территории предприятия, которое было ликвидировано пожарными расчётами. Повреждено остекление у рядом стоящего социального объекта. В посёлке Красная Яруга временно без света остаётся весь район. Также имеются проблемы с водоснабжением. Губернатор дал поручение организовать подвоз воды.