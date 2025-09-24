Угроза из Китая: в Приморье госпитализирован пациент с подозрением на чикунгунью

«С июня этого года в китайской провинции Гуандун зафиксировано уже более 10 тысяч случаев. Наибольшую тревогу вызывают эпидемические всплески в ряде южных регионов Китая — в том числе в Чжэцзяне, Фуцзяне, Хайнане, Юньнани и Гуанси-Чжуанском автономном районе. По всей видимости, распространение инфекции связано с повышенным уровнем осадков в сезон дождей», — сообщили в пресс-службе Уссурийской центральной городской больницы.