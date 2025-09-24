Угроза из Китая: в Приморье госпитализирован пациент с подозрением на чикунгунью

«С июня этого года в китайской провинции Гуандун зафиксировано уже более 10 тысяч случаев. Наибольшую тревогу вызывают эпидемические всплески в ряде южных регионов Китая — в том числе в Чжэцзяне, Фуцзяне, Хайнане, Юньнани и Гуанси-Чжуанском автономном районе. По всей видимости, распространение инфекции связано с повышенным уровнем осадков в сезон дождей», — сообщили в пресс-службе Уссурийской центральной городской больницы.
Житель Уссурийска обратился за медицинской помощью с жалобами, напоминающими симптомы лихорадки чикунгунья. После обследования опасный диагноз не подтвердился, однако в условиях растущего числа заболевших за рубежом врачи сочли необходимым предупредить население о признаках вируса.
Лихорадка чикунгунья передается человеку через укусы комаров рода Aedes и развивается в течение 2−12 дней. Обычно заболевание начинается резко, с высокой температуры, и сопровождается мучительными болями в суставах. Именно из-за специфической походки больных вирус получил свое название: на одном из африканских диалектов «чикунгунья» означает «искривленный».
Врачи перечислили основные симптомы инфекции — это внезапная лихорадка, интенсивные суставные боли (нередко длительные), а также головная боль, сыпь, мышечные боли и отеки. В некоторых случаях возможно появление тошноты и болей в животе.
Медики подчеркнули, что специфической терапии от вируса нет — лечение носит симптоматический характер и направлено на облегчение боли и снижение температуры. Большинство пациентов полностью выздоравливают, однако возможны осложнения, затрагивающие зрение, сердечно-сосудистую и нервную системы.
Повышенный риск тяжелого течения заболевания сохраняется у новорожденных, инфицированных от матери, а также у пожилых людей с хроническими заболеваниями.
Напомним, летом в Китае была зафиксирована вспышка вируса чикунгунья. Эксперты рассказали, что заболевание передается через укусы комаров и вызывает лихорадку с сильными суставными болями, представляя особую опасность для пожилых людей.