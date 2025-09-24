Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угроза из Китая: в Приморье госпитализирован пациент с подозрением на чикунгунью

ВЛАДИВОСТОК, 24 сентября, ФедералПресс. В Уссурийске мужчину госпитализировали с подозрением на лихорадку чикунгунья. Хотя диагноз не подтвердился, медики напомнили жителям о симптомах и рисках заболевания, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в Азии.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С июня этого года в китайской провинции Гуандун зафиксировано уже более 10 тысяч случаев. Наибольшую тревогу вызывают эпидемические всплески в ряде южных регионов Китая — в том числе в Чжэцзяне, Фуцзяне, Хайнане, Юньнани и Гуанси-Чжуанском автономном районе. По всей видимости, распространение инфекции связано с повышенным уровнем осадков в сезон дождей», — сообщили в пресс-службе Уссурийской центральной городской больницы.

Житель Уссурийска обратился за медицинской помощью с жалобами, напоминающими симптомы лихорадки чикунгунья. После обследования опасный диагноз не подтвердился, однако в условиях растущего числа заболевших за рубежом врачи сочли необходимым предупредить население о признаках вируса.

Лихорадка чикунгунья передается человеку через укусы комаров рода Aedes и развивается в течение 2−12 дней. Обычно заболевание начинается резко, с высокой температуры, и сопровождается мучительными болями в суставах. Именно из-за специфической походки больных вирус получил свое название: на одном из африканских диалектов «чикунгунья» означает «искривленный».

Врачи перечислили основные симптомы инфекции — это внезапная лихорадка, интенсивные суставные боли (нередко длительные), а также головная боль, сыпь, мышечные боли и отеки. В некоторых случаях возможно появление тошноты и болей в животе.

Медики подчеркнули, что специфической терапии от вируса нет — лечение носит симптоматический характер и направлено на облегчение боли и снижение температуры. Большинство пациентов полностью выздоравливают, однако возможны осложнения, затрагивающие зрение, сердечно-сосудистую и нервную системы.

Повышенный риск тяжелого течения заболевания сохраняется у новорожденных, инфицированных от матери, а также у пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Напомним, летом в Китае была зафиксирована вспышка вируса чикунгунья. Эксперты рассказали, что заболевание передается через укусы комаров и вызывает лихорадку с сильными суставными болями, представляя особую опасность для пожилых людей.

Узнать больше по теме
Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
Читать дальше