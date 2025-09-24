Ричмонд
Тело мужчины нашли при пожаре у остановки в Хабаровском крае

Следствие выясняет обстоятельства трагедии у остановки 16-й км Восточного шоссе.

Источник: Соцсети

В Хабаровске 24 сентября 2025 года во время тушения пожара в сторожевом помещении у остановки 16-й км Восточного шоссе сотрудники МЧС России обнаружили тело мужчины, сообщает Хабаровский следком.

Пожар произошёл в отдельно стоящем строении, предназначенном для охраны территории. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил часть помещения.

По данному факту Хабаровским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка. Следователи устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины возгорания и время его начала.

Сотрудники МЧС продолжают контролировать место происшествия, чтобы исключить повторное загорание и обеспечить безопасность на территории. Проводятся осмотры строения, опрос свидетелей и соседей, а также сбор вещественных доказательств, которые помогут следствию в установлении деталей трагедии.

В настоящее время точные обстоятельства гибели мужчины, включая его личность и причины пожара, остаются неизвестными. Следствие обещает предоставить обновлённую информацию после завершения всех проверочных мероприятий.